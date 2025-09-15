Erik ten Haagın Leverkuzendə qısa və qalmaqallı dönəmi

Niderlandlı mütəxəssis Erik ten Haag, Xabi Alonsonun istefasından sonra Leverkuzenin “Bayer” klubunun yeni baş məşqçisi oldu. Klub yay transfer planlarını məhz onun üzərində qurmuşdu, çünki bir çox aparıcı oyunçu ayrılmaq istəyirdi. Ten Haag komandasına ilk oyunlarda qarışıq nəticələr gətirdi: Almaniya Kubokunda “Qrosaspaх” üzərində 4:0 qələbə, Bundesliqada isə “Hoffenheim”a 1:2 məğlubiyyət və “Verder”lə 3:3 heç-heçə.
Lakin gözlənilməz qərar çox tez gəldi – transfer pəncərəsinin son günündə klub rəhbərliyi 55 yaşlı mütəxəssislə yolları ayırdı. Bu addım azarkeşlər və mütəxəssislər tərəfindən şok kimi qarşılandı, çünki daha bir neçə ay əvvəl idman direktoru Simon Rolfes və baş direktor Fernando Karro onun namizədliyini qızğın şəkildə müdafiə edirdilər.
Ten Haag – uğurlardan uğursuzluğa
Ten Haagın məşqçilik karyerası əvvəllər çox uğurlu görünürdü. O, “Ayaks”la üç dəfə Niderland çempionu olmuş, 2019-cu ildə komandanı Çempionlar Liqasının yarımfinalına çıxarmışdı. “Mançester Yunayted”də də ilk mövsümü ümidverici başlamış, amma klubdakı xaotik idarəetmə nəticəsində uzunmüddətli uğur gətirməmişdi.
Leverkuzen isə onun üçün tamamilə fərqli bir sınağa çevrildi. Azarkeşlər və futbolçular gözləntilərinin əksini gördülər. Yeni transferlərdən biri – Malik Tillman – məhz Ten Haaga görə komandaya qoşulmuşdu. Amma baş məşqçinin dönəmi cəmi 62 gün davam etdi.
Onun qısa fəaliyyətini azarkeşlər istehza ilə “Erik ten Weeks” adlandırmağa başladılar. Bundesliqada iki oyun, yalnız bir qələbə – o da dördüncü divizion təmsilçisinə qarşı Kubok oyununda. Son damla isə “Verder”lə oyunda gəldi: rəqib azlıqda qalsa da, Leverkuzen 3:1 üstünlüyü qoruyub saxlaya bilmədi və 3:3 oynadı.
Daxili konfliktlər və uğursuz idarəçilik
Ten Haagın zəif nəticələri sadəcə meydanla məhdudlaşmadı. O, öz davranışı və qərarları ilə də narazılıqlar doğurdu. Məsələn:
- Flamengo-nun gənclər komandası ilə yoxlama oyununu səbəbsiz təxirə saldı və 1:5 hesablı məğlubiyyət aldı.
- Granit Çakanın klubdan ayrılmasına qarşı çıxaraq rəhbərliklə açıq qarşıdurmaya girdi.
- Futbolçuların fiziki hazırlığını tənqid etdi, halbuki məsuliyyət məhz onun üzərinə düşürdü.
- Oyunçular məşq prosesində tətbiq olunan klassik hərbi tipli “sürünmə və əlləmə” tapşırıqlarından narazı qaldılar.
Bundan əlavə, onun liderlik və motivasiya qabiliyyətləri də zəif idi. Mənbələr bildirir ki, oyunöncəsi çıxışları sönük olurdu, hətta “Hoffenheim”lə oyundan əvvəl komandanı bir araya belə gətirməmişdi. Bu isə onun sələfi Xabi Alonsonun yanaşması ilə kəskin ziddiyyət təşkil edirdi.
Klubun gələcəyi və dərslər
Leverkuzen rəhbərliyi illərdir rasional qərarları ilə tanınırdı. Amma Ten Haag məsələsi bu imici sarsıtdı. İndi klub beynəlxalq fasilə zamanı yeni baş məşqçi axtarışındadır. Namizədlər sırasında “Barselona”nın sabiq çalışdırıcısı Xavi və Bundesliqa mütəxəssisi Marko Roze də var.
Kim yeni baş məşqçi olsa da, Erik ten Haagın qısa dönəmi futbol ictimaiyyəti üçün ciddi dərs olaraq qalacaq. Ən əsası isə azarkeşlər gözləyir ki, klub yenidən balanslı və güclü idarəetməyə qayıtsın.
Bayer Leverkuzen rəsmi olaraq yeni baş məşqçisini təqdim edib – komandanı bundan sonra danimarkalı mütəxəssis Kasper Yulmann çalışdıracaq. 53 yaşlı məşqçi ilə 2027-ci ilin 30 iyun tarixinədək qüvvədə olacaq uzunmüddətli müqavilə imzalanıb. Yulmann Avropa futbolunda intizamlı yanaşması və taktiki baxışları ilə tanınır, onun gəlişi klubun gələcək planlarında mühüm rol oynayacaq. O, vəzifədə niderlandlı Erik ten Haqı əvəz edib və rəhbərlikdən böyük etimad qazanıb. Leverkuzen azarkeşləri isə yeni dövrdə komandanın daha stabil və uğurlu nəticələr göstərəcəyinə ümid edirlər.