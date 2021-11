Published: - Nov 05, 2021

Tasnim – Dragan Skocica, Iran national football team head coach, is a candidate for the IFFHS World Best National Coach.

The Croat made history in October by setting a new record of 10 consecutive wins in all competitions.

Roberto Mancini, Lionel Scaloni, Roberto Martinez,Djamel Belmadi, Didier Deschampsare some candidates for the Award 2021.

Candidates:

Roberto Mancini (Italy)

Vladimir Petković (Switzerland)

Roberto Martínez (Belgium)

Kasper Hjulmand (Denmark)

Frank de Boer (Netherlands)

Andriy Shevchenko (Ukraine)

Gareth Southgate (England)

Didier Deschamps (France)

Luis Enrique (Spain)

Jaroslav Šilhavý (Czech Republic)

Lionel Scaloni (Argentina)

Tite (Brazil)

Reinaldo Rueda (Colombia)

Ricardo Gareca (Peru)

Djamel Belmadi (Algeria)

Aliou Cisse (Senegal)

Mondher Kebaier (Tunisia)

Hassam El Badry (Egypt)

Geraldo Martino (Argentina /Mexico team)

Gregg Berhalter (USA)

Danny Hay (New Zealand)

Dragan Skocic (Croatia/Iran team)

Hajime Moriyasu (Japan)

Felix Sanchez Bar (Spain/Qatar team)

Herve Renard (France/Saudi Arabia team)