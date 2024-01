Persepolis, Esteghlal Discover Rivals at 2023-24 Hazfi Cup Round of 16

Tasnim – Persepolis and Esteghlal football teams discovered their opponents in Iran’s 2023-24 Hazfi Cup Round of 16.

Tasnim – Persepolis and Esteghlal football teams discovered their opponents in Iran’s 2023-24 Hazfi Cup Round of 16.

Defending champion Persepolis will play Gaz Gachsaran and archrival Esteghlal will face Mes Rafsanjan in this round.

Sepahan will meet Shams Azar in Isfahan.

The Hazfi Cup was founded in 1975 and Esteghlal and Persepolis are the most successful clubs with seven titles each.

Draw:

*Persepolis v Gaz Gachsaran

*Chooka Talesh v Tractor Tabriz

*Mes Soongoun Varzaghan v Shenavar Sazi Qeshm

*Sanat Naft Abadan v Abipooshan Jonoub

*Gol Gohar Sirjan v Nika Pars Chaloos

*Sepahan Isfahan v Shams Azar Qazvin

*Paykan Tehran v Setaregan Bahman Javan Tehran

*Mes Rafsanjan v Esteghlal

*Zob Ahan Isfahan v KIA Tehran

*Nirooye Zamini Tehran v Fajr Sepasi Shiraz

*Malavan Bandar Anzali v Shahr Raz Shiraz

*Saipa Tehran v Pars Jonoubi Jam

*Sepanta Torbat Heydarieh v Mes Kerman

*Nassaji Mazandaran v Aluminum Arak

*Foolad Khuzestan v Chadormalu Ardakan

*Havadar Tehran v Esteghlal Khuzestan