Welche unterschiedlichen Boni gibt es und welche Vorteile bieten sie?

Wer gerne online spielt oder wettet, kennt bestimmt auch die unterschiedlichen Boni, die hier immer angeboten werden. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Varianten. Doch nicht alle Bonusse sind gleich. Sie unterscheiden sich vor allem in ihren Bonusbedingungen. Meistens handelt es sich bei Boni um Extra-Guthaben, Freispiele oder Cashback. Bekannt ist auch der Willkommensbonus. Diesen erhält man, wenn man sich in einem neuen Casino registriert und eine erste Einzahlung tätigt. In diesem Artikel möchten wir näher auf die unterschiedlichen Bonusarten eingehen. Auch erklären wir, welche Bonis sich wirklich lohnen und welche man besser nicht annehmen sollte.

Warum überhaupt Boni?

Online-Anbieter konkurrieren, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Genau aus diesem Grund gibt es auch die beliebten Boni. Sie werden entweder an neue Spieler oder Stammkunden vergeben. Vor allem neue Spieler profitieren von solch einem Bonus, um zuerst ein Casino etwas näher kennenzulernen. Im Bereich Sportwetten ohne Oasis, können Spieler direkt nach gezielten und flexiblen Angeboten suchen.

Doch sollte man wissen, dass nicht jeder Bonus automatisch auch sinnvoll ist. Achten Sie immer auf die Bedingungen und wie man ihn verwendet.

Willkommensbonus – der Klassiker

Sehr beliebt unter den ganzen Boni ist der Willkommensbonus. Er bietet sich perfekt zum Einstieg in die Casinowelt an. Meistens erhält man ihn, wenn eine erste Einzahlung getätigt wird. Typisch ist zum Beispiel: 100 % Bonus bis zu 100 Euro. Das bedeutet, dass Sie 50 Euro einzahlen und 50 Euro Bonus erhalten. Sie können also mit 100 Euro im Casino spielen. Die Vorteile der Willkommensboni:

sie eignen sich perfekt für den Einstieg in die Casinowelt

man hat mehr Spielgeld zum Ausprobieren

oft kombinierbar mit Freispielen

Die meisten Boni sind an Umsatzbedingungen geknüpft. Die Bedingungen können sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Bevor Sie also einen Bonus annehmen, lesen Sie unbedingt die Umsatzbedingungen durch.

Einzahlungsbonus

Einen Einzahlungsbonus bekommt man nicht nur bei der ersten Einzahlung oder nach der Anmeldung. Es gibt Anbieter, die auch spätere Einzahlungen noch belohnen. So können Sie zum Beispiel 50% Bonus auf eine dritte Einzahlung erhalten. Ein Einzahlungsbonus bleibt auch für Bestandskunden immer spannend.

Beispiel: 50 % Bonus auf deine dritte Einzahlung. So bleibt es auch für Bestandskunden spannend. Die Vorteile der Einzahlungsboni:

belohnt aktive Nutzer

hilft, länger zu spielen, ohne direkt mehr zu investieren

Denken Sie auch hier daran, dass Sie immer die Bonusregeln lesen, bevor Sie den Bonus annehmen. Es gibt Boni, die nur für bestimmte Spiele geltend sind. Manche sind zudem zeitlich begrenzt.

Freispiele – Spielspaß ohne Risiko

Freispiele sind vor allem bei Online-Spielautomaten beliebt. Sie erhalten Drehungen, die Sie bei einem bestimmten Slot anwenden können. Die Vorteile von Freispielen:

es gibt kein Risiko für das eigene Guthaben

Freispiele eignen sich perfekt, um Slots zu testen

bei den Gewinnen handelt es sich meistens um Bonusguthaben

Auch hier gelten oft Umsatzbedingungen. Meistens muss man den Gewinn, der mit den Freispielen erzielt wurde, zuerst nach Anforderungen umsetzen. Erst dann kann man sich den Gewinn auch auszahlen lassen.

Cashback-Bonus

Bei einem Cashback Bonus bekommt man einen Teil der Verluste zurück. Meistens liegt dieser Betrag zwischen 5% und 20%. Es ist schön mit einem Wissen zu spielen, etwas vom verlorenen Geld zurückzubekommen. Die Vorteile der Cashback Boni:

man spielt mit mehr Ruhe

regelmäßige Nutzer können allemal davon profitieren

meistens bestehen hier auch keine Umsatzbedingungen

Cashback Boni lohnen sich vor allem für Spieler, die langfristig in einem Casino spielen. Sie müssen bei diesem Bonus die Verluste nicht ganz selbst tragen. Mit einem Cashback Bonus haben Sie zumindest ein bisschen mehr Sicherheit.

Kein Einzahlungsbonus – völlig ohne Risiko

Viele Casinos bieten ihren Spielern auch einen Boni ohne eine Einzahlung an. So erhalten Sie in manchen Casinos zum Beispiel 10 Euro als Startguthaben. Sie können damit auch Echtgeld gewinnen. Diesen Bonus erhalten Spieler meistens direkt nach der Registrierung. Die Vorteile der Kein-Einzahlungsboni:

perfekt um das Casino zuerst zu testen

kein eigenes Geld nötig

Gewinne oft auszahlbar

Es handelt sich dabei um Boni, die nur sehr selten angeboten werden. Hat man sie, sind sie zudem streng limitiert. Auch hier gilt, dass die Bedingungen immer gut gelesen werden.

Reload-Bonus – für treue Spieler

Hierbei handelt es sich um einen Bonus, der sich an treue Spieler richtet. Diesen Bonus bekommt man für wiederholte Einzahlungen. Es ist eine Art Treuebonus. Anbieter möchten so sichergehen, dass ihre Spieler wieder zurückkommen. Die Vorteile der Reload Boni:

motiviert zum Weiterspielen

meist mit festen Aktionen (z. B. Freitagsbonus)

kombinierbar mit Events oder Feiertagen

Die meisten Reload Bonis werden immer per Mail gesendet. Das bedeutet, dass Sie auf jeden Fall den Newsletter abonnieren sollten.

VIP- und Treueprogramme – Extra-Boni für Vielspieler

Es gibt auch Plattformen, die Treuepunkte oder sogenannte VIP-Stufen anbieten. Spielen Sie regelmäßig in einem bestimmten Casino, können Sie Punkte sammeln. Die Vorteile ein VIP- und Treueprogramme:

persönlicher Kundenservice

höhere Cashback-Raten

exklusive Turniere

schnellere Auszahlungen

Diese Programme bieten sich für aktive Spieler sehr gut an.

Bonus ist nicht gleich Bonus

Ein Bonus kann ein wirklich tolles Extra sein, wird er richtig angewendet. Es lohnt sich, wenn die Angebote genau verglichen werden. Nicht nur die Höhe des Bonus zählt dabei. Viel wichtiger sind die Bedingungen, welche man immer genau lesen sollte, bevor man einen Boni annimmt.