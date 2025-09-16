Antonio Conte’nin Milan’daki kısa ve tartışmalı dönemi

İtalyan teknik direktör Antonio Conte, yaz tatilinden sonra “Milan” kulübünün yeni baş antrenörü olarak duyuruldu. Kulüp yaz transfer planlarını onun etrafında şekillendirmişti çünkü bazı kilit oyuncular ayrılmak istiyordu. Conte’nin ilk maçları taraftarlara farklı duygular yaşattı: İtalya Kupası’nda zayıf bir rakibe karşı 3:0 galibiyet, Serie A’da “Napoli”ye karşı 0:2 mağlubiyet ve “Torino” ile 1:1 beraberlik.

Ancak beklenmedik karar çok hızlı geldi — transfer döneminin son gününde kulüp yönetimi 55 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Bu karar hem taraftarlar hem de futbol uzmanları için şok etkisi yarattı, çünkü birkaç hafta önce kulüp direktörü ve sportif direktör onun adaylığını hararetle savunmuşlardı.

Conte – başarıdan düşüşe

Conte’nin teknik direktörlük kariyerinin ilk yılları oldukça parlak geçmişti. “Juventus” ile birkaç kez Serie A şampiyonu oldu, “Chelsea” ile Premier Lig’i kazandı ve Avrupa kupalarında da iyi sonuçlar elde etti. Onun “Inter” döneminde de umutlar büyüktü — kulübü 11 yıl sonra Serie A şampiyonu yaptı.

Ancak “Milan” onun için tamamen farklı bir sınav oldu. Yeni transferlerden biri — Sandro Tonali — özellikle Conte’nin isteğiyle takıma katılmıştı. Ancak teknik direktörlük dönemi sadece 58 gün sürdü.

Onun kısa dönemini taraftarlar alay ederek “Antonio 8 hafta” diye adlandırmaya başladılar. Serie A’da üç maç, sadece bir galibiyet — o da İtalya Kupası’nda zayıf bir rakibe karşı alınmıştı. En kritik an ise “Torino” karşılaşmasında geldi: rakip 10 kişi kalmasına rağmen “Milan” 1:0 üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1:1 bitti.

İç çatışmalar ve belirsiz yönetim

Conte’nin kötü sonuçları sadece sahayla sınırlı değildi. Onun bazı kararları ve davranışları yönetimle ve futbolcularla da gerilime yol açtı. Örneğin:

Genç takımla planlanan hazırlık maçını sebepsiz iptal etti ve ardından farklı bir mağlubiyet yaşadı.





Takımdaki kilit oyunculardan biri ayrılmak istediğinde yönetimle açık çatışmaya girdi.





Futbolcuların fiziksel hazırlıklarını sert şekilde eleştirdi, halbuki bunun sorumluluğu doğrudan kendisine aitti.





Antrenmanlarda “askeri disiplin” tarzı klasik egzersizleri artırdı, futbolcular ise bu yöntemden memnun kalmadılar.





Bunun dışında, Conte’nin motivasyon konuşmaları da etkisizdi. Kaynaklara göre, maç öncesi konuşmaları donuk ve ruhsuz geçiyordu. Özellikle “Napoli” maçından önce takımı birleştiremedi. Bu durum onun liderlik kapasitesini ciddi şekilde sorgulattı.

Kulübün geleceği ve çıkarılan dersler

“Milan” yönetimi yıllardır akılcı kararlarıyla tanınıyordu. Ancak Conte’nin kısa dönemi kulübün imajına ciddi zarar verdi. Şimdi takım uluslararası arada yeni bir teknik direktör arayışında. Adaylar arasında “Roma”nın eski hocası ve Almanya’dan bazı deneyimli isimler bulunuyor.

Kim göreve gelirse gelsin, Antonio Conte’nin kısa ve tartışmalı dönemi futbol camiası için önemli bir ders olarak kalacak. En önemlisi ise taraftarlar kulübün yeniden istikrarlı ve güçlü bir yönetime kavuşmasını bekliyor.

Milan resmi olarak yeni teknik direktörünü tanıttı — takımı artık Portekizli uzman Rui Costa çalıştıracak. 52 yaşındaki teknik adamla 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalandı. Costa, Avrupa futbolunda taktiksel yaklaşımı ve disipline verdiği önemle tanınıyor. Onun gelişi kulübün gelecek planlarında büyük rol oynayacak. Taraftarlar ise yeni dönemde takımın daha güçlü ve istikrarlı sonuçlar göstermesini umut ediyor.

