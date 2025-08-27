Iran Coach Ghalenoei Names 27-Man Team for 2025 CAFA Nations Cup

Tasnim – Iran national football team head coach Amir Ghalenoei called up his 27-man squad for the 2025 CAFA Nations Cup.
Team Melli has been drawn in Group A along with Tajikistan, Afghanistan and India.
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Oman are in Group A.
Iran will face Afghanistan in its opening match.
The 2025 CAFA will begin on August 29 and continue until September 8 in Tajikistan and Uzbekistan.
Squad:
Goalkeepers:
Payam Niazmand (Persepolis), Ahmad Gohari (Paykan), Nima Mirzazad (Mes)
Defenders:
Mohammad Amin Hazbavi (Sepahan), Aref Aghasi (Esteghlal), Mohammad Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Aria Yousefi (Sepahan), Ramin Rezaeian (Esteghlal), Omid Noorafkan (Sepahan), Mohammad Naderi (Tractor)
Midfielders:
Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Khodabandelou (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (?), Mohammad Mohebbi (Rostov), Mehdi Hashemnejad (Tractor), Alireza Koushki (Esteghlal), Mohammad Mehdi Mohebbi (Kalba), Mehdi Tikdari (Gol Gohar), Mehran Ahmadi (Esteghlal)
Forwards:
Mehdi Taremi (Inter Milan), Amir Hossein Hosseinzadeh (Tractor), Shariyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis), Majid Aliyari (Sepahan)