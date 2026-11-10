Iran name 29-man squad for Basra tournament as Taremi, Beiranvand and Khalilzadeh miss out

PLDC – Iran head coach Amir Ghalenoei has called up 29 players for a four-nation tournament in Basra, with Mehdi Taremi, Alireza Beiranvand and Shoja Khalilzadeh all left out of the squad. Sardar Azmoun is among those called up.
The tournament runs from November 13 to 17 and features Iran, hosts Iraq, Palestine and Lebanon. Team Melli will face Palestine on November 14 before taking on Iraq on November 17.
The coaching staff said Beiranvand would remain under medical supervision because of the risk of injury.
Iran squad
Seyed Payam Niazmand, Habib Farabbasi, Mohammad Khalifeh, Adib Zarei, Ali Nemati, Mohammad Mehdi Zare, Aref Aghasi, Mohammad Ghorbani, Saman Fallah, Amin Hazbavi, Abolfazl Razaghpour, Hossein Goudarzi, Jafar Salmani, Amir Mohammad Razaghinia, Omid Noorafkan, Javad Hosseinnezhad, Saeid Ezatolahi, Esmaeil Gholizadeh, Saleh Hardani, Aria Yousefi, Mehdi Limouchi, Afshin Sadeghi, Amirhossein Farsi, Mohammad Mohebi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mohammad Mehdi Mohebi, Sardar Azmoun, Dennis Dargahi and Kasra Taheri.